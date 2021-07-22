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Ізраїль скасовує безкоштовне COVID-тестування для громадян без щеплення

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що держава припинить оплачувати тести на коронавірус для не вакцинованих громадян. Нововведення набуде чинності з 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.

Прем'єр зазначив, що нововведення дозволить стимулювати молодих людей зробити щеплення від коронавірусу.

"Немає причин, за якими держава б продовжувала оплачувати тести тих, хто відмовляється вакцинуватися, за гроші інших платників податків", - заявив глава ізраїльського уряду.

При цьому він підкреслив, що ті, хто відмовляються вакцинуватися, наражають на небезпеку не тільки себе, але і оточуючих.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю повернув COVID-пропуски для відвідування заходів за участю понад 100 осіб, а також заборонило жителям країни відвідувати Великобританію, Грузію, Кіпр і Туреччину через коронавірус.

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