Израиль отменяет бесплатное COVID-тестирование для граждан без прививки

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что государство прекратит оплачивать тесты на коронавирус для не вакцинированных граждан. Нововведение вступит в силу с 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il .

Премьер отметил, что нововведение позволит стимулировать молодых людей сделать прививку от коронавируса.

"Нет причин, по которым государство бы продолжало оплачивать тесты тех, кто отказывается вакцинироваться, за деньги других налогоплательщиков", - заявил глава израильского правительства.

При этом он подчеркнул, что те, кто отказываются вакцинироваться, подвергают опасности не только себя, но и окружающих.