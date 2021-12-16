RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ізраїль передасть Україні півмільйона доз вакцини AstraZeneca

Автор: Ілона Свиридова

Ізраїль передасть Україні 500 тисяч доз вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca. Партія буде надана через глобальний механізм COVAX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Ізраїлю в Україні.

"Ми раді, що маємо можливість допомогти Україні в боротьбі з COVID-19. Через 10 днів ми будемо відзначати 30 років з дня встановлення дипломатичних відносин між нашими двома країнами, і цей жест є символом міцних зв'язків і дружби, які існують між Ізраїлем і Україною", - зазначив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна підписала договір з Pfizer, він стосується закупівлі інноваційних ліків від коронавірусу.

На минулих вихідних Україна отримала майже 2,5 млн доз китайської вакцини CoronaVac.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльВакцинаAstraZenecaКоронавірус