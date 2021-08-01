Ізраїль знищить 80 тисяч доз вакцини Pfizer: термін придатності закінчився опівночі
В Ізраїль збираються утилізувати 80 тисяч доз вакцини Pfizer. Термін придатності цієї вакцини закінчується опівночі 1 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Вартість вакцин Pfizer-BioNTech, яку збираються знищити, становить 1,8 мільйона доларів. Компанія Pfizer відмовилася продовжити термін придатності своєї вакцини.
Держава Ізраїль управляє своїми запасами вакцин, звертаючи увагу на термін придатності продукту", - заявило Міністерство охорони здоров'я.
Також там зазначили, що держава підписала конфіденційні угоди і не може розкрити точну кількість вакцин.
Видання зазначило, що Ізраїль раніше не викидав таку велику кількість вакцин за весь час пандемії.
Відзначимо, що в Ізраїлі вакцинацію населення від коронавірусу проводять вакциною Pfizer і країна не знає проблем з вакцинами.
Нагадаємо, в Ізраїлі вперше почали вакцинацію населення третьою дозою вакцини. Щеплення отримають люди від 60 років.
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі будуть вакцинувати дітей від 5 років.