Ізраїль знищить 80 тисяч доз вакцини Pfizer: термін придатності закінчився опівночі

В Ізраїль збираються утилізувати 80 тисяч доз вакцини Pfizer. Термін придатності цієї вакцини закінчується опівночі 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Вартість вакцин Pfizer-BioNTech, яку збираються знищити, становить 1,8 мільйона доларів. Компанія Pfizer відмовилася продовжити термін придатності своєї вакцини.

Держава Ізраїль управляє своїми запасами вакцин, звертаючи увагу на термін придатності продукту", - заявило Міністерство охорони здоров'я.

Також там зазначили, що держава підписала конфіденційні угоди і не може розкрити точну кількість вакцин.

Видання зазначило, що Ізраїль раніше не викидав таку велику кількість вакцин за весь час пандемії.