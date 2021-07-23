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Прем'єр Ізраїлю зробив термінову заяву: відмова від вакцинації загрожує всій країні

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Ізраїль, П'ятниця 23 липня 2021 07:00
Прем'єр Ізраїлю зробив термінову заяву: відмова від вакцинації загрожує всій країні Фото: Нафталі Беннет, прем'єр-міністр Ізраїлю (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Ізраїль Нафталі Беннет виступив з терміновою заявою до жителів країни. Він закликав усіх ізраїльтян пройти повну вакцинацію від коронавірусу і засудив відмову від щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

У своєму виступі Беннет зазначив, що відмова від щеплень деяких ізраїльтян створює загрозу для решти країни.

"Ми хочемо мати відкриту і безпечну країну",- сказав Беннетт.

Він зазначив, що однієї вакцини недостатньо, щоб впоратися з більш заразним різновидом коронавірусу "Дельта" і закликав всіх ізраїльтян старше 12 років пройти повну імунізацію.

"Кожен громадянин старше 12 років, у якого немає медичних причин не проходити вакцинацію, повинен пройти вакцинацію", - сказав він.

Він підкреслив, що відмова від щеплень деяких громадян наражає на небезпеку все населення.

"Один мільйон ізраїльтян відмовляється зробити щеплення. Вони наражають на небезпеку все населення, вони наражають на небезпеку інші 8 мільйонів громадян країни", - сказав прем'єр-міністр Ізраїлю.

Він також попередив, що відмова від вакцини може призвести до того, що уряд запровадить четверту національну ізоляцію з моменту початку пандемії.

Нагадаємо, тепер в Ізраїлі пускатимуть на заходи тільки з паспортами вакцинації. Таке рішення прийняв уряд.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль першим у світі випробує пероральну вакцину від коронавірусу.

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