ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ізраїль ввів обмеження на авіаперельоти

Новость на русском → Тель-Авів, П'ятниця 25 вересня 2020 16:32
Ізраїль ввів обмеження на авіаперельоти Фото: аеропорт (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 25 вересня, уряд Ізраїлю ввів обмеження на вильоти з країни. Таке рішення було прийняло в рамках боротьби з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє Times of Israel.

За кілька годин до вступу в силу нових обмежень міністр транспорту Мірі Регев заявила, що небо залишиться частково відкритим.

Закордонні авіарейси продовжать вирушати з аеропорту Бен-Гуріон. Однак вилетіти з країни зможуть ті, хто встиг купити квиток до 14:00 п'ятниці. Ті, хто придбав квитки після вступу в силу обмеження, вже не зможуть вилетіти з країни.

При цьому Регев додала, що громадяни Ізраїлю зможуть безперешкодно повертатися в країну.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю запровадив жорсткий карантин по всій території країни на два тижні. Однак не виключено, що обмеження можуть бути продовжені на більш тривалий термін.

Крім того, в Ізраїлі за добу виявили більше ніж 11 тисяч випадків коронавірусу, що є новим антирекордом.

Також повідомлялося, що Ізраїль планує ввести режим надзвичайного стану у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус Ізраїль карантин авиасообщение
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19