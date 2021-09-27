В Ізраїлі дітям, які перехворіли на COVID-19, дозволили не здавати ПЛР-тести перед школою

В Ізраїль дітям, які перехворіли на коронавірус, дозволили не надавати негативний тест на COVID - 19 перед виходом до школи після канікул. Нові вимоги опублікував уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

У заяві уряду говориться, що учні віком до 12 років, що повернулися до школи після канікул та одужали від COVID за останні шість місяців, будуть звільнені від вимоги пред'явити негативний тест на вірус.

Однак рішення Кабінету міністрів щодо учнів, які не хворіли на коронавірус, залишається незмінним. Вони повинні будуть надати негативний результат тесту, щоб їх допустили в школи.