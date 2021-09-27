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В Ізраїлі дітям, які перехворіли на COVID-19, дозволили не здавати ПЛР-тести перед школою

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Ізраїль, Понеділок 27 вересня 2021 03:30
В Ізраїлі дітям, які перехворіли на COVID-19, дозволили не здавати ПЛР-тести перед школою Фото: в Ізраїлі перехворіли covid-19 діти можуть не здавати тести (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Ізраїль дітям, які перехворіли на коронавірус, дозволили не надавати негативний тест на COVID - 19 перед виходом до школи після канікул. Нові вимоги опублікував уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

У заяві уряду говориться, що учні віком до 12 років, що повернулися до школи після канікул та одужали від COVID за останні шість місяців, будуть звільнені від вимоги пред'явити негативний тест на вірус.

Однак рішення Кабінету міністрів щодо учнів, які не хворіли на коронавірус, залишається незмінним. Вони повинні будуть надати негативний результат тесту, щоб їх допустили в школи.

Експрес-тести можна пройти вдома, і отримання результатів займе менше ніж за 15 хвилин. Батьків або опікунів попросять забрати набір для тестування з сайтів поширення Magen David Adom і підписати заяву про те, що тест виявився негативним.

Нагадаємо, що в Ізраїлі вчителів, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу, позбавлять зарплат і не пустять на роботу. Крім того, вони не зможуть викладати навіть дистанційно.

Раніше повідомлялося, що чиновники охорони здоров'я в Ізраїлі закликають обмежити масові збори. Це сталося через те, що важкохворих у лікарнях стає більше.

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