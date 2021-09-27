В Израиле детям, переболевшим COVID-19, разрешили не сдавать ПЦР-тесты перед школой
В Израиле детям, переболевшим коронавирусом, разрешили не предоставлять отрицательный тест на COVID-19 перед выходом в школу после каникул. Новые требования опубликовало правительство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
В заявлении правительства говорится, что ученики в возрасте до 12 лет, вернувшиеся в школу после каникул, которые выздоровели от COVID за последние шесть месяцев, будут освобождены от требования предъявить отрицательный тест на вирус.
Однако решение Кабинета министров касательно учеников, которые не болели коронавирусом, остается неизменным. Они должны будут предоставить отрицательный результат теста, чтобы их допустили в школы.
Экспресс-тесты можно пройти дома, и получение результатов займет менее 15 минут. Родителей или опекунов попросят забрать набор для тестирования с сайтов распространения Magen David Adom и подписать заявление о том, что тест оказался отрицательным.
Напомним, что в Израиле учителей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, лишат зарплат и не пустят на работу. Кроме того, они не смогут преподавать даже дистанционно.
Ранее сообщалось, что чиновники здравоохранения в Израиле призывают ограничить массовые собрания. Это произошло из-за того, что тяжелобольных в больницах становится больше.