В Израиле детям, переболевшим COVID-19, разрешили не сдавать ПЦР-тесты перед школой

В Израиле детям, переболевшим коронавирусом, разрешили не предоставлять отрицательный тест на COVID-19 перед выходом в школу после каникул. Новые требования опубликовало правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

В заявлении правительства говорится, что ученики в возрасте до 12 лет, вернувшиеся в школу после каникул, которые выздоровели от COVID за последние шесть месяцев, будут освобождены от требования предъявить отрицательный тест на вирус.

Однако решение Кабинета министров касательно учеников, которые не болели коронавирусом, остается неизменным. Они должны будут предоставить отрицательный результат теста, чтобы их допустили в школы.