В Ізраїлі невакцинованих вчителів та лікарів не пустять на роботу

В Ізраїлі пройшло засідання комісії міністрів по боротьбі з коронавірусом, в результаті якого були введені нові правила для сфери освіти, медицини та соцсфери.

У заяві уряду йдеться, що комісія проголосувала за розширення так званих обмежень доступу "Green Pass" для закладів освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення.

Це означає, що співробітники цих сфер, в тому числі вчителі, лікарі, медсестри та особи, що забезпечують догляд, матимуть доступ до своїх робочих місць тільки в тому випадку, якщо у них є документи, що підтверджують вакцинацію від коронавірусу. Також на роботу допустять осіб, які вилікувалися від вірусу або можуть показати негативний результат тесту на COVID-19 протягом останніх 72 годин.

Таке рішення може призвести до протестів, оскільки у неоплачувану відпустку.

Також в регіонах зажадали скласти списки вчителів, які не пройшли вакцинацію. Це робиться для того, щоб підготуватися до можливої потреби в резервному персоналі для їх заміни.