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В Ізраїлі невакцинованих вчителів та лікарів не пустять на роботу

Автор: Наталья Скороход

В Ізраїль вчителів, лікарів і працівників соцсфери можуть не пустити на роботу за умови, якщо вони не пройшли вакцинацію від коронавірусу. Також представники цих професій повинні здавати тести на COVID-19 кожні 72 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

В Ізраїлі пройшло засідання комісії міністрів по боротьбі з коронавірусом, в результаті якого були введені нові правила для сфери освіти, медицини та соцсфери.

У заяві уряду йдеться, що комісія проголосувала за розширення так званих обмежень доступу "Green Pass" для закладів освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення.

Це означає, що співробітники цих сфер, в тому числі вчителі, лікарі, медсестри та особи, що забезпечують догляд, матимуть доступ до своїх робочих місць тільки в тому випадку, якщо у них є документи, що підтверджують вакцинацію від коронавірусу. Також на роботу допустять осіб, які вилікувалися від вірусу або можуть показати негативний результат тесту на COVID-19 протягом останніх 72 годин.

Таке рішення може призвести до протестів, оскільки у неоплачувану відпустку.

Також в регіонах зажадали скласти списки вчителів, які не пройшли вакцинацію. Це робиться для того, щоб підготуватися до можливої потреби в резервному персоналі для їх заміни.

Нагадаємо, що в Ізраїлі класи, де кількість невакцинованих дітей становить більшу частину, відправлять на дистанційне навчання.

Також повідомлялося, що в Ізраїлі будуть вакцинувати школярів. Щеплення робитимуть прямо в школах за згодою батьків.

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