В Израиле невакцинированных учителей и врачей не пустят на работу

В Израиле прошло заседание комиссии министров по борьбе с коронавирусом, в результате которого были введены новые правила для сферы образования, медицины и соцсферы.

В заявлении правительства говорится, что комиссия проголосовала за расширение так называемых ограничений доступа "Green Pass" для учреждений образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Это значит, что сотрудники этих сфер, в том числе учителя, врачи, медсестры и лица, обеспечивающие уход, будут иметь доступ к своим рабочим местам только в том случае, если у них есть документы, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Также на работу допустят лиц, которые вылечились от вируса или могут показать отрицательный результат теста на COVID-19 в течение последних 72 часов.

Такое решение может привести к протестам, поскольку в неоплачиваемый отпуск.

Также в регионах потребовали составить списки учителей, которые не прошли вакцинацию. Это делается для того, чтобы подготовиться к возможной потребности в резервном персонале для их замены.