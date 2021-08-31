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В Израиле невакцинированных учителей и врачей не пустят на работу

Автор: Наталья Скороход

В Израиле учителей, врачей и работников соцсферы могут не пустить на работу при условии, если они не прошли вакцинацию от коронавируса. Также представители этих профессий должны сдавать тесты на COVID-19 каждые 72 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В Израиле прошло заседание комиссии министров по борьбе с коронавирусом, в результате которого были введены новые правила для сферы образования, медицины и соцсферы.

В заявлении правительства говорится, что комиссия проголосовала за расширение так называемых ограничений доступа "Green Pass" для учреждений образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Это значит, что сотрудники этих сфер, в том числе учителя, врачи, медсестры и лица, обеспечивающие уход, будут иметь доступ к своим рабочим местам только в том случае, если у них есть документы, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Также на работу допустят лиц, которые вылечились от вируса или могут показать отрицательный результат теста на COVID-19 в течение последних 72 часов.

Такое решение может привести к протестам, поскольку в неоплачиваемый отпуск.

Также в регионах потребовали составить списки учителей, которые не прошли вакцинацию. Это делается для того, чтобы подготовиться к возможной потребности в резервном персонале для их замены.

Напомним, что в Израиле классы, где количество невакцинированных детей составляет большую часть, отправят на дистанционное обучение.

Также сообщалось, что в Израиле будут вакцинировать школьников. Прививки будут делать прямо в школах при согласии родителей.

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