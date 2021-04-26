В Ізраїлі виявили десятки випадків міокардиту після щеплення вакциною Pfizer

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило в неділю, що вивчає десятки випадків запалення серцевого м'яза (міокардиту) у людей, які отримували вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer. При цьому там зазначили, що наразі зарано робити жодні висновки.

Ізраїльський координатор щодо боротьби з коронавірусом Нахман Еш заявив, що попереднє дослідження показало "десятки випадків" міокардиту, що трапляються серед понад 5 мільйонів щеплених людей, головним чином після другої дози. Він наголосив, що поки незрозуміло, чи це пов'язано із вакциною.

Більшість випадків захворювання було зареєстровано серед людей віком до 30 років.

"Зараз Міністерство охорони здоров'я перевіряє, чи є перевищення захворюваності (рівня захворюваності) і чи можна це віднести до вакцин", - сказав Еш.

Визначити зв'язок між захворюванням і вакциною, за його словами, буде важко, оскільки міокардит, - стан, який часто проходить без ускладнень, - може бути викликаний різними вірусами, і в попередні роки повідомлялося про подібну кількість випадків.

Компанія Pfizer заявила, що "знає про ізраїльські спостереження за міокардитом, які мали місце переважно серед молодих людей, які отримували вакцину Pfizer-BioNTech".

"Побічні явища регулярно та ретельно переглядаються, і ми не спостерігали більш високого рівня міокардиту, ніж очікувалося б серед людей. Причинного зв'язку з вакциною не встановлено", - заявила компанія.

Там додали, що наразі "немає доказів того, що міокардит є ризиком, пов’язаним із застосуванням вакцини Pfizer".

Директор школи охорони здоров’я в Ізраїльському університеті імені Бен-Гуріона Надав Давидович сказав, що навіть якщо встановлена кореляція між випадками міокардиту та вакциною, вона, ймовірно, не є досить серйозною для припинення введення вакцини.

"Це ситуація, яку слід вивчити, і нам потрібно почекати остаточного звіту, але під час тимчасового аналізу здається, що ризик захворіти на COVID-19 набагато вищий, ніж побічних ефектів від вакцини. Ризик пери/міокардиту після вакцинації є низьким і тимчасовим ", - сказав він.