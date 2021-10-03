Ізраїльтяни можуть поїхати куди завгодно: останні країни викреслені з "червоного" списку

Ізраїль викреслив останні країни з" червоного" списку з особливо високими показниками коронавірусної інфекції. Це означає, що тепер ізраїльтяни зможуть подорожувати без обмежень в будь-які країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Кабінет міністрів Ізраїлю проголосував за те, щоб виключити Туреччину, Болгарію і Бразилію зі списку з високим показником Оновлення правил, рекомендоване Міністерством охорони здоров'я, набуде чинності в понеділок, 4 жовтня.
Нагадаємо, що Ізраїль змінив правила в'їзду для українців. Їм потрібно буде здати тести, що підтверджують відсутність хвороби.