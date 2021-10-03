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Израильтяне могут поехать куда угодно: последние страны вычеркнуты из "красного" списка

Автор: Наталья Скороход

Израиль вычеркнул последние страны из "красного" списка с особенно высокими показателями коронавирусной инфекции. Это значит, что теперь израильтяне смогут путешествовать без ограничений в любые страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Кабинет министров Израиля проголосовал за то, чтобы исключить Турцию, Болгарию и Бразилию из списка с высоким показателем Обновление правил, рекомендованное Министерством здравоохранения, вступит в силу в понедельник, 4 октября.

Напомним, что Израиль изменил правила въезда для украинцев. Им нужно будет сдать тесты, подтверждающие отсутствие болезни.

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