Що відомо про характеристики штаму "Омікрон": останні дані

Разом з тим вчені зазначають, стверджувати про те, що Омікрон" є більш заразним і трансмісивним поки не можна, оскільки є лише підозри, однак достатньої кількості доказів цієї гіпотези поки що немає.

Як пояснює керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко, те, що випадки "Омікрону" зростають швидше, може пояснюватися одним з факторів або їх комбінацією.

"Перший - що цей варіант вірусу дійсно більш трансмісивний. Другий - що імунна відповідь більш слабка на варіант вірусу "Омікрон". Саме у другого фактора є більше підтверджень", - каже експерт.

Водночас гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус заявив, що "Омікрон" становить загрозу і для щеплених, і для перехворілих на COVID-19.

Про те, що цей штам гірше піддається впливу існуючих вакцин, вже заявили і в Європейському агентстві з лікарських засобів (ЕМА).

Крім того, є ще один фактор, яким визначають рівень потенційної загрози, а саме - тяжкість захворювання, яке може викликати новий варіант вірусу.

Як пояснив президент Асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров, симптоми "Омікрону" кардинально не відрізняються від інших варіантів.

"Є деякі особливості щодо втрати нюху та смаку. Вони також властиві "Омікрону" - це те, про що йдеться в літературі, що описують експерти з різних країн. Тобто, як і за інших штамів коронавірусу, ці симптоми є - сухий кашель, гіпертермія, розлади нюху та смаку. Про принципові відмінності поки не заявляли", – розповів медик.