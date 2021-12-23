Что известно о характеристиках штамма "Омикрон": последние данные

Вместе с тем ученые отмечают, утверждать то, что "Омикрон" является более заразным и трансмиссивным пока нельзя, поскольку есть лишь подозрения, однако достаточного количества доказательств этой гипотезы пока нет.

Как поясняет руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко, то, что случаи "Омикрона" растут быстрее, может объясняться одним из факторов или их комбинацией.

"Первый - что этот вариант вируса действительно более трансмиссивный. Второй - что иммунный ответ более слаб на вариант вируса "Омикрон". Именно у второго фактора есть больше подтверждений", - говорит эксперт.

В то же время гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что "Омикрон" представляет угрозу и для привитых, и для переболевших на COVID-19.

О том, что этот штамм хуже подвергается воздействию существующих вакцин, уже заявили и в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА).

Кроме того, есть еще один фактор, которым определяют уровень потенциальной угрозы, а именно - тяжесть заболевания, которое может вызвать новый вариант вируса.

Как пояснил президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров, симптомы "Омикрона" кардинально не отличаются от других вариантов.

"Есть некоторые особенности в отношении потери обоняния и вкуса. Они также свойственны "Омикрону" - это то, о чем говорится в литературе, что описывают эксперты из разных стран. То есть, как и при других штаммах коронавируса, этими симптомами являются - сухой кашель, гипертермия, расстройства обоняния и вкуса. О принципиальных различиях пока не заявляли", - рассказал медик.