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Кабмін змінив правила карантину в Україні, - джерело

Автор: Владислав Красінський

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив зміни до постанови про карантин. Планувалося, що уряд внесе зміни до правил карантину, зокрема, в частині привілеїв для вакцинованих українців.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабміні.

Наразі подробиці невідомі. Кабінет міністрів ще не публікував рішення про зміни в карантині.

Як раніше анонсував уряд, нововведення передбачатимуть введення привілеїв для вакцинованого від коронавірусу населення, а також для закладів з вакцинованими працівниками. Також Кабмін планував запровадити новий вид COVID-сертифікату, який видаватимуть після першої дози вакцини.

Нагадаємо, про те, як уряд готується до посилення карантину в Україні, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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