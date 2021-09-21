Кабмін доручив регіонам забезпечити можливість вакцинації вчителів в школах

В рамках проведення засідання Державної комісії ТЕБ та НС на чолі прем'єр-міністром України було розглянуто питання щодо пожвавлення темпів вакцинації працівників сфери освіти. Зокрема, мова йшла про встановлення пунктів щеплень у освітніх закладах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Тому Кабінет міністрів доручив головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо можливості здійснення процесу вакцинації персоналу безпосередньо у закладах освіти.

Як зауважив глава уряду Денис Шмигаль, в порівнянні з минулим роком захворюваність на коронавірус в Україні серед дітей зростає.

Нагадаємо, сьогодні під час засідання Держкомісії з питань ТЕБ і НС було прийнято рішення про перехід України в "жовту" зону адаптивного карантину з 23 вересня.

Зазначимо, згідно з нормами "жовтої" зони, заклади освіти з рівнем вакцинації персоналу нижче 80% змушені будуть перейти на дистанційну форму навчання.