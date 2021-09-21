Кабмин поручил регионам обеспечить возможность вакцинации учителей в школах

В рамках проведения заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС во главе с премьер-министром Украины был рассмотрен вопрос об ускорении темпов вакцинации работников сферы образования. В частности, речь шла об установлении пунктов прививания в образовательных учреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Поэтому Кабинет министров поручил главам областных и города Киева государственных администраций принять меры по возможности осуществления процесса вакцинации персонала непосредственно в учебных заведениях.

Как отметил глава правительства Денис Шмыгаль, в сравнении с прошлым годом заболеваемость коронавирусом в Украине среди детей растет.

Напомним, сегодня во время заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято решение о переходе Украины в "желтую" зону адаптивного карантина с 23 сентября.

Отметим, согласно нормам "желтой" зоны, учебные заведения с уровнем вакцинации персонала ниже 80% вынуждены будут перейти на дистанционную форму обучения.