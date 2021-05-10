Кабмін продовжить адаптивний карантин до серпня, - Шмигаль

"Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня незалежності провакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення", – заявив Шмигаль.

За його словами, адаптивна модель карантину дає можливості: якщо показники захворюваності на COVID-19 починають зростати, то обмеження запроваджуються автоматично, якщо ж ні – то країна живе в "зеленій" зоні". Коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти, то карантин буде скасовано.

"Тому будуть чи не будуть нові локдауни, залежить від дисципліни, вакцинації та від того, як буде розвиватися ця пандемія взагалі у світі, будуть або не будуть з'являтися нові штами. Це основні показники, я думаю, що інших показників, які вплинуть на адаптивну модель карантину, немає", – уточнив прем'єр.

Також Шмигаль зазначив, що уряд не планує вводити загальнодержавний локдаун, у разі необхідності будуть закриватися окремі області, як це відбувалося у минулу хвилю захворюваності.

Повне інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для РБК-Україна буде опубліковане у вівторок, 11 травня.