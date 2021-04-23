У Кабміні допустили продовження карантину в Україні після 30 червня
Карантин в Україні можуть продовжити і після 30 червня. Все буде залежати від ситуації з коронавірусом.
Про це заявив в ефірі "Україна 24" міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.
За його словами, все залежить від самих українців. Немчінов закликав громадян дотримуватися карантинних норм.
"Я не думаю, що це (карантин, - ред.) тільки на два місяці, думаю, що коли ми заходили в цю надзвичайну ситуацію, ми розуміли, що це на довший період. В залежності від конкретних подій протягом короткого часу, ми зараз вже в третій хвилі, відповідно продовжуються карантинні обмеження", - сказав міністр.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 14 277 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві.
Зазначимо, в Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину. З цієї зони можут вийти Київ та ще 5 регіонів.
Водночас у Міністерстві охорони здоров'я очікують новий спалах захворюваності COVID-19 після Великодня.