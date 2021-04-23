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У Кабміні допустили продовження карантину в Україні після 30 червня

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 квітня 2021 11:37
У Кабміні допустили продовження карантину в Україні після 30 червня Фото: карантин в Україні можуть продовжити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Карантин в Україні можуть продовжити і після 30 червня. Все буде залежати від ситуації з коронавірусом.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

За його словами, все залежить від самих українців. Немчінов закликав громадян дотримуватися карантинних норм.

"Я не думаю, що це (карантин, - ред.) тільки на два місяці, думаю, що коли ми заходили в цю надзвичайну ситуацію, ми розуміли, що це на довший період. В залежності від конкретних подій протягом короткого часу, ми зараз вже в третій хвилі, відповідно продовжуються карантинні обмеження", - сказав міністр.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 14 277 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві.

Зазначимо, в Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину. З цієї зони можут вийти Київ та ще 5 регіонів.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я очікують новий спалах захворюваності COVID-19 після Великодня.

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