Кабмін сьогодні змінить правила адаптивного карантину

Кабінет міністрів сьогодні затвердить зміни до умов адаптивного карантину в Україні. Мова йде про правила "жовтої" зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Сьогодні затвердимо зміну умов адаптивного карантину, яким буде посилено вимоги щодо вакцинації у "жовтих" зонах карантину", - сказав Шмигаль.

Зазначимо, що нещодавно у Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про розробку зміни до правил "жовтої" зони.

Мова йде про те, що про введення хоча б одного COVID-щеплення, або негативного результату ПЛР-тесту для безперешкодної роботи бізнесу та відвідування громадських закладів.

Про те, як можуть змінитися правила карантину в Україні - детальніше описано в матеріалі РБК-Україна.