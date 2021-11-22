Правила "жовтої" зони карантину змінять: у МОЗ розповіли деталі

Міністерство охорони здоров'я розробляє зміни до правил "жовтої" зони адаптивного карантину в Україні. Так, замість одного необхідного COVID-щеплення, необхідно буде базовий курс вакцинації, аби уникнути обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко під час брифінгу.

"Наразі Міністерство працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації - як для працівників, так і для відвідувачів", - розповів Ляшко.

Зазначимо, що раніше у регіонах "жовтої" зони карантину достатньо було отримання однієї дози для відвідування громадських закладів, так і для роботи персоналу цих сфер в цілому.

Крім того, у "жовтій" зоні є обов'язковим масочний режим і соціальна дистанція, а також вводиться ряд правил для бізнесу.

Зокрема, масові заходи можна проводити за умови - одна людина на 4 квадратних метри. Обмеження по числу відвідувачів діють також і в фітнес-центрах і басейнах - одна людина на 10 кв. м.