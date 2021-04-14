Уряд виділив на вакцинацію від COVID-19 додаткові 6,5 млрд гривень

Кабінет міністрів здійснив перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік. Кошти заберуть з програми медичного обслуговування населення та передадуть на вакцинацію від коронавірусної інфекції .

Постанова від 14 квітня 2021 року № 338 оприлюднена на Урядовому порталі.

Раніше у держбюджеті на проведення вакцинації було передбачено 1,377 млрд гривень.

Водночас передбачено збільшення обсягу видатків за програмою 2301270 "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" у сумі 6,5 млрд гривень.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині березня 27% українців були готові зробити щеплення вакциною від коронавірусу Covieshield. Не хочуть робити щеплення цим препаратом 67% респондентів.

За даними опитування КМІС, українці схвально ставляться до того, що публічні особи і політики вакцинуються від СOVID-19 першими. Вважають, що це правильно щодо публічних осіб, 45% респондентів, щодо політиків - 42%.