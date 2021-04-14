UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кабмин выделил на вакцинацию от COVID-19 дополнительные 6,5 млрд гривен

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров провел перераспределение некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2021 год. Средства заберут из программы медицинского обслуживания населения и передадут на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Постановление от 14 апреля 2021 года № 338 обнародовано на Правительственном портале.

Документом предусмотрено сокращение объема расходов по программе 2308060 "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на сумму 6,5 млрд гривен.

В то же время предусмотрено увеличение объема расходов по программе 2301270 "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в сумме 6,5 млрд гривен.

Ранее в госбюджете на проведение вакцинации было предусмотрено 1,377 млрд гривен.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине марта 27% украинцев были готовы сделать прививку вакциной от коронавируса Covieshield. Не хотят делать прививки этим препаратом 67% респондентов.

По данным опроса КМИС, украинцы одобрительно относятся к тому, что публичные лица и политики вакцинируются от СOVID-19 первыми. Считают, что это правильно в отношении публичных лиц, 45% респондентов, в отношении политиков - 42%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВакцинавакцинация
Читайте также
Кабмин утвердил еще одну стратегию по стандартам НАТО. И передал ее в СНБО
В Украине появится еще один праздник
Прогноз погоды