Кабмин выделил на вакцинацию от COVID-19 дополнительные 6,5 млрд гривен

Документом предусмотрено сокращение объема расходов по программе 2308060 "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на сумму 6,5 млрд гривен.

В то же время предусмотрено увеличение объема расходов по программе 2301270 "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" в сумме 6,5 млрд гривен.

Ранее в госбюджете на проведение вакцинации было предусмотрено 1,377 млрд гривен.