Кабмін заборонив роботу громадського транспорту в "червоній" зоні карантину

Про це повідомив Telegram-канал "Коронавірус Інфо".

Окрім нових обмежень, в "червоній" зоні карантину також забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів та ринків. Також уряд заборонив в "червоних" регіонах проведення масових заходів та відвідування закладів освіти.

Під обмеження не потрапляють:

Наразі у "червоній" зоні карантину території Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Уряд заборонив регулярні та нерегулярні транспортні перевезення пасажирів у "червоній" зоні карантину.

Нагадаємо, на початку лютого в Міністерстві охорони здоров'я обіцяли, що після повернення адаптивного карантину в "червоній" зоні не будуть забороняти роботу громадського транспорту.

Додамо, до потрапляння у "червону" зону карантину наблизилися ще 10 областей України. Наразі ці області перебувають в "помаранчевій" зоні карантину.