Кабмін заборонив роботу громадського транспорту в "червоній" зоні карантину

Кабінет міністрів України розширив перелік обмежень в "червоній" зоні карантину. Уряд вирішив заборонити роботу громадського транспорту.
Про це повідомив Telegram-канал "Коронавірус Інфо".
Уряд заборонив регулярні та нерегулярні транспортні перевезення пасажирів у "червоній" зоні карантину.
Наразі у "червоній" зоні карантину території Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Під обмеження не потрапляють:
Окрім нових обмежень, в "червоній" зоні карантину також забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів та ринків. Також уряд заборонив в "червоних" регіонах проведення масових заходів та відвідування закладів освіти.
Нагадаємо, на початку лютого в Міністерстві охорони здоров'я обіцяли, що після повернення адаптивного карантину в "червоній" зоні не будуть забороняти роботу громадського транспорту.
Додамо, до потрапляння у "червону" зону карантину наблизилися ще 10 областей України. Наразі ці області перебувають в "помаранчевій" зоні карантину.