ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Канада дозволяє прямі рейси з Індії: заборона діяла 5 місяців

Новость на русском →
Канада, Понеділок 27 вересня 2021 06:33
Канада дозволяє прямі рейси з Індії: заборона діяла 5 місяців Фото: Канада дозволяє прямі авіарейси з Індії (Flickr)
Автор: Наталья Скороход

Канада відновлює прямі авіарейси з Індії з 27 вересня. Заборона на авіаперевезення діяла з квітня, коли друга хвиля коронавірусу вразила Індію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The print.

Управління транспорту в Канаді повідомило, що починаючи з 00:01 за східноєвропейським часом 27 вересня, прямі рейси з Індії можуть приземлятися в Канаді з додатковими заходами громадської охорони здоров'я.

"Мандрівники повинні мати доказ негативного молекулярного тесту на COVID-19 з затвердженої лабораторії Genestrings в аеропорту Делі, взятого протягом 18 годин після запланованого вильоту їх прямого рейсу в Канаду", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що Канада заборонила всі прямі рейси в Індію і з неї ще у квітні, коли в Індії була хвиля COVID-19. Після цього дата відновлення авіарейсів неодноразово переносилася.

Нагадаємо, що Індія відновлює експорт вакцин від коронавірусу в інші країни. Заборона діяла пів року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія Канада Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус