Канада дозволяє прямі рейси з Індії: заборона діяла 5 місяців

Канада відновлює прямі авіарейси з Індії з 27 вересня. Заборона на авіаперевезення діяла з квітня, коли друга хвиля коронавірусу вразила Індію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The print.

Управління транспорту в Канаді повідомило, що починаючи з 00:01 за східноєвропейським часом 27 вересня, прямі рейси з Індії можуть приземлятися в Канаді з додатковими заходами громадської охорони здоров'я.

"Мандрівники повинні мати доказ негативного молекулярного тесту на COVID-19 з затвердженої лабораторії Genestrings в аеропорту Делі, взятого протягом 18 годин після запланованого вильоту їх прямого рейсу в Канаду", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що Канада заборонила всі прямі рейси в Індію і з неї ще у квітні, коли в Індії була хвиля COVID-19. Після цього дата відновлення авіарейсів неодноразово переносилася.