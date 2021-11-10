RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Карантин у Києві: молодші класи ще на тиждень залишаться на дистанційці

Автор: Сергей Новиков

Через важку ситуацію з коронавірусом у Києві молодші класи як мінімум на тиждень залишаться на дистанційному навчанні. Тобто наступного тижня учні 1-4 класів не повернуться за парти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг мера Віталія Кличка.

"Збільшується число хворих дітей, тому наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи 1-4 класів за парти не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі", - зазначив він.

За його словами, багато дітей переносять COVID-19 безсимптомно, але можуть заражати батьків і близьких.

Зазначимо, дистанційка для молодших класів є місцевим обмеженням, оскільки урядова постанова щодо "червоних" зон дозволяє очне навчання 1-4 класів, навіть якщо не весь персонал школи вакцинований.

Нагадаємо, Кличко також заявив, що є загроза запровадження повного локдауну в Києві, і закликав людей дотримуватися карантинних правил і обмежень.

Зазначимо, за минулу добу у столиці зафіксували 73 летальні випадки від COVID-19, і це найбільший показник з початку пандемії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоКиївшколаКоронавірус