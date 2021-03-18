Карантин у Львівській області посилюють: список нових обмежень
Обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення ввести посилені обмежувальні заходи на території Львівської області. Обмеження рекомендують посилити з 19 березня.
Про це повідомляє "Львівський портал".
Заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик заявив, що ситуація в області критична, а посилення обмежень невідворотне.
"Епідситуація близька до критичного рівня, тому рекомендуємо прийняти рішення про додаткові карантинні обмеження", - заявив він.
Карантин рекомендують посилити з 19 по 29 березня. Рішення про карантинні обмеження мають ще затвердити на засіданнях місцевих комісій ТЕБ і НС.
Зокрема, обмежувальні заходи передбачають заборону на:
- діяльність закладів харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), окрім роботи на "виніс" та доставки;
- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
- діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення; натомість дозволена діяльність банків, пошти, ветеринарних клінік, АЗС, салонів краси, майстерень за попереднім записом.
- приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів.
- роботу закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби.
Нагадаємо, через важку ситуацію з коронавірусом вирішили посилити карантин у Харківській області.
Також Полтава посилює карантин і скасовує всі концерти.
Крім того, РБК-Україна писало, що з 20 березня Київ посилює обмеження.