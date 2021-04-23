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Карантин в Пакистані контролюватимуть військові: влада побоюється різкого зростання хворих

Новость на русском → Ісламабад, П'ятниця 23 квітня 2021 16:58
Карантин в Пакистані контролюватимуть військові: влада побоюється різкого зростання хворих Фото: прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан (twitter.com/92newschannel)
Автор: РБК-Україна

Армія Пакистану допоможе правоохоронним органам контролювати дотримання карантинних заходів. Влада країни побоюється вибухового зростання COVID-хворих, який спостерігається в сусідній Індії.

Про це в зверненні до нації оголосив прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан, передає видання Dawn.

"Я звертаюся до вас із закликом дотримуватися чинних правил, щоб нам не потрібно було робити кроки, як в Індії - вводити локдаун. Половина проблеми вирішена, коли ви носите маски", - сказав прем'єр.

На тлі загострення ситуації з коронавірусу в Індії влада Пакистану посилили карантинні заходи. Зокрема, до 12 травня заборонено роботу шкіл в районах з високими ризиками поширення інфекції, ринки не зможуть працювати після шостої вечора, ресторани і кафе будуть обслуговувати клієнтів тільки на винос. Офіси зможуть працювати тільки до 14:00. При цьому, в них зможе перебувати не більше 50% співробітників.

За останню добу в Пакистані зареєстровано 144 летальних випадків через коронавірус. Всього з початку пандемії в країні від COVID-19 померли 16,8 тисячі осіб, понад 784 тисяч заразилися.

Нагадаємо, на початку тижня Індія заявила про наступ другої хвилі коронавірусу в країні. Число нових пацієнтів стрімко продовжує зростати більше 40 днів. Спалах спостерігається на тлі однієї з найширших кампаній з вакцинації від COVID.

Також повідомлялося, що в лікарні індійського штату Махараштра в результаті витоку кисню загинули щонайменше 24 пацієнти з COVID-19, які були на штучній вентиляції легенів.

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