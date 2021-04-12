Карантин на Великдень: у МОЗ розповіли, які можуть бути обмеження

У питанні проведення великодніх свят потрібно знайти найоптимальніше й компромісне рішення, повідомив він.

Зараз для церков та храмів вже передбачені обмеження, якщо вони знаходяться в "жовтій" або "червоній" зонах. Але священнослужителі напевно буду просити пом'якшити обмеження на період Пасхи, каже головний санлікар.

"Ми хочемо, щоб хтось був у храмі, але з дотриманням всіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був у минулому році", - сказав Ляшко.

За словами санлікаря, закривати храми на Великдень влада поки не планує. Рішення про формат та перелік обмежень на свята у МОЗ очікують напрацювати протягом тижня.

Для цього йдуть переговори з релігійними організаціями та лідерами. Але, як вважає Ляшко, це буде "важкий діалог".