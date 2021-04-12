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Карантин на Великдень: у МОЗ розповіли, які можуть бути обмеження

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Україні 2 травня буде Великдень. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які можуть бути обмеження на свято.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі "Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні".

У питанні проведення великодніх свят потрібно знайти найоптимальніше й компромісне рішення, повідомив він.

Зараз для церков та храмів вже передбачені обмеження, якщо вони знаходяться в "жовтій" або "червоній" зонах. Але священнослужителі напевно буду просити пом'якшити обмеження на період Пасхи, каже головний санлікар.

"Ми хочемо, щоб хтось був у храмі, але з дотриманням всіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був у минулому році", - сказав Ляшко.

За словами санлікаря, закривати храми на Великдень влада поки не планує. Рішення про формат та перелік обмежень на свята у МОЗ очікують напрацювати протягом тижня.

Для цього йдуть переговори з релігійними організаціями та лідерами. Але, як вважає Ляшко, це буде "важкий діалог".

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 7856 нових випадків коронавірусу.

Як повідомили в МОЗ, ще дві області найближчим часом перейдуть у "жовту" зону.

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Новини України ПасхаКарантинМінстерство охорони здоров'я України
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