Карантин на Великдень: у МОЗ розповіли, які можуть бути обмеження

В Україні 2 травня буде Великдень. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які можуть бути обмеження на свято.
Про це розповів у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі "Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні".
У питанні проведення великодніх свят потрібно знайти найоптимальніше й компромісне рішення, повідомив він.
Зараз для церков та храмів вже передбачені обмеження, якщо вони знаходяться в "жовтій" або "червоній" зонах. Але священнослужителі напевно буду просити пом'якшити обмеження на період Пасхи, каже головний санлікар.
"Ми хочемо, щоб хтось був у храмі, але з дотриманням всіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був у минулому році", - сказав Ляшко.
За словами санлікаря, закривати храми на Великдень влада поки не планує. Рішення про формат та перелік обмежень на свята у МОЗ очікують напрацювати протягом тижня.
Для цього йдуть переговори з релігійними організаціями та лідерами. Але, як вважає Ляшко, це буде "важкий діалог".
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 7856 нових випадків коронавірусу.
Як повідомили в МОЗ, ще дві області найближчим часом перейдуть у "жовту" зону.