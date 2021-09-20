Карантин в Україні: які правила діють та коли чекати посилення

Карантин в Україні продовжили

Уряд на сьогоднішньому засіданні оголосив про те, що режим адаптивного карантину в Україні діятиме ще щонайменше до 31 грудня 2021 року. До цього часу також діятиме режим надзвичайної ситуації.

Адаптивний карантин - це режим при якому країну ділять на зони за рівнем поширення коронавірусу. В нашій країні таких зон чотири - "зелена", "жовта", "помаранчева" та "червона".

У якій зоні Україна сьогодні

Станом на сьогодні вся Україні перебуває у "зеленій" зоні карантину. У цій зоні населення зобов'язане носити маски у приміщеннях та на масових заходах, а також дотримуватися соціальної дистанції. Інших протиепідемічних обмежень в цій зоні немає.

"Жовта" зона: коли введуть та що заборонять

Питання переведення нашої країни в "жовту" зону карантину буде завтра, 21 вересня, розглядати Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Якщо комісія підтримає посилення карантину, то Україна опиниться в "жовтій" зоні вже з 00:00 22 вересня 2021.

Які обмеження будуть діяти:

школи, дитсадки та вузи працюють за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні 1 дозою;

працюють за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні 1 дозою; заборонені масові заходи за участю понад 1 особи на 4 кв. метри площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць в кожному окремому залі;

не більше 4 осіб за столиком у закладі громадського харчування , а відстань між столами-мінімум 1,5 метра;

, а відстань між столами-мінімум 1,5 метра; кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;

працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі; спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

Однак цих обмежень можна уникнути, якщо 80% учасників, організаторів заходів чи працівників закладів мають принаймні одне щеплення від коронавірусу чи негативних ПЛР або експрес-тест (діє 72 години). Підтвердити вакцинацію можна буде за допомогою COVID-сертифікату.

Як будуть працювати COVID-сертифікати: хто і коли отримає документ

За новими правилами, COVID-сертифікати будуть видаватися тим, хто:

вакцинувався від коронавірусу;

від коронавірусу; зробив тест на коронавірус;

на коронавірус; перехворів на COVID-19.

Для вакцинованих буде два COVID-сертифікати - "зелений" та "жовтий".

"Зелений" - будуть видавати тим, хто пройшов повний курс вакцинації (діятиме 365 днів).

"Жовтий" - отримають ті, хто зробив тільки одне щеплення (діятиме 120 днів).

Сертифікатом можна скористатися через застосунок "Дія", але також буде можливість їх роздрукувати.

Підтвердити одужання від COVID-19 наразі не можна, але ця функція вже у розробці. Міністерство цифрової трансформації заявляло, що перехворілі зможуть отримати сертифікат, скоріш за все, в жовтні.

Якщо людина має медичні протипоказання до вакцинації або ще не встигла отримати щеплення, то можна буде сформувати COVID-сертифікат на основі негативного тесту на коронавірус.