Карантин в Україні: які правила діють та коли чекати посилення

Сьогодні Кабінет міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину до кінця року. А вже найближчими днями країна має перейти до "жовтої" зони карантину.
Якими будуть обмеження та які привілеї отримають вакциновані - в матеріалі РБК-Україна.
Уряд на сьогоднішньому засіданні оголосив про те, що режим адаптивного карантину в Україні діятиме ще щонайменше до 31 грудня 2021 року. До цього часу також діятиме режим надзвичайної ситуації.
Адаптивний карантин - це режим при якому країну ділять на зони за рівнем поширення коронавірусу. В нашій країні таких зон чотири - "зелена", "жовта", "помаранчева" та "червона".
Станом на сьогодні вся Україні перебуває у "зеленій" зоні карантину. У цій зоні населення зобов'язане носити маски у приміщеннях та на масових заходах, а також дотримуватися соціальної дистанції. Інших протиепідемічних обмежень в цій зоні немає.
Питання переведення нашої країни в "жовту" зону карантину буде завтра, 21 вересня, розглядати Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Якщо комісія підтримає посилення карантину, то Україна опиниться в "жовтій" зоні вже з 00:00 22 вересня 2021.
Які обмеження будуть діяти:
Однак цих обмежень можна уникнути, якщо 80% учасників, організаторів заходів чи працівників закладів мають принаймні одне щеплення від коронавірусу чи негативних ПЛР або експрес-тест (діє 72 години). Підтвердити вакцинацію можна буде за допомогою COVID-сертифікату.
За новими правилами, COVID-сертифікати будуть видаватися тим, хто:
Для вакцинованих буде два COVID-сертифікати - "зелений" та "жовтий".
"Зелений" - будуть видавати тим, хто пройшов повний курс вакцинації (діятиме 365 днів).
"Жовтий" - отримають ті, хто зробив тільки одне щеплення (діятиме 120 днів).
Сертифікатом можна скористатися через застосунок "Дія", але також буде можливість їх роздрукувати.
Підтвердити одужання від COVID-19 наразі не можна, але ця функція вже у розробці. Міністерство цифрової трансформації заявляло, що перехворілі зможуть отримати сертифікат, скоріш за все, в жовтні.
Якщо людина має медичні протипоказання до вакцинації або ще не встигла отримати щеплення, то можна буде сформувати COVID-сертифікат на основі негативного тесту на коронавірус.