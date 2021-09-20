Карантин в Украине: какие правила действуют и когда ждать ужесточения

Сегодня Кабинет министров решил продлить действие адаптивного карантина до конца года. А уже в ближайшие дни страна должна перейти в "желтую" зону карантина.
Какими будут ограничения и какие привилегии получат вакцинированные - в материале РБК-Украина.
Правительство на сегодняшнем заседании объявило о том, что режим адаптивного карантина в Украине будет действовать еще минимум до 31 декабря 2021 года. До этого времени также будет действовать режим чрезвычайной ситуации.
Адаптивный карантин - это режим при котором страну делят на зоны по уровню распространения коронавируса. В нашей стране таких зон четыре - "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
По состоянию на сегодня вся Украина находится в "зеленой" зоне карантина. В этой зоне население обязано носить маски в помещениях и на массовых мероприятиях, а также соблюдать социальную дистанцию. Других противоэпидемических ограничений в этой зоне нет.
Вопрос перевода нашей страны в "желтую" зону карантина будет завтра, 21 сентября, рассматривать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Если комиссия поддержит ужесточение карантина, то Украина окажется в "желтой" зоне уже с 00:00 22 сентября 2021.
Какие ограничения будут действовать:
Однако этих ограничений можно избежать если 80% участников, организаторов мероприятий или работников заведений имеют по крайней мере одну прививку от коронавируса или отрицательных ПЦР или экспресс-тест (действует 72 часа). Подтвердить вакцинацию можно будет с помощью COVID-сертификата.
По новым правилам, COVID-сертификаты будут выдаваться тем, кто:
Для вакцинированных будет два COVID-сертификата - "зеленый" и "желтый".
"Зеленый" - будут выдавать тем, кто прошел полный курс вакцинации (будет действовать 365 дней).
"Желтый" - получат те, кто сделал только одну прививку (будет действовать 120 дней).
Сертификатом можно воспользоваться через приложение "Дия", но также будет возможность их распечатать.
Подтвердить выздоровление от COVID-19 пока нельзя, но эта функция уже в разработке. Министерство цифровой трансформации заявляло, что переболевшие смогут получить сертификат, скорее всего, в октябре.
Если человек имеет медицинские противопоказания к вакцинации или еще не успел получить прививку, то можно будет сформировать COVID-сертификат на основе негативного теста на коронавирус.