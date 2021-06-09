Карантин в Україні не скасовується. Які обмеження залишаються у "зеленій зоні"

Дія адаптивного карантину в Україні продовжується. У "зеленій зоні" залишається ряд обмежень.
У цій зоні, крім масочного режиму в громадському транспорті та публічних місцях, діють такі обмеження:
Так, 8 червня в Україні пом'якшили карантинні обмеження. З повним списком ослаблених обмежень можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.
Раніше Кабінет міністрів України змінив критерії встановлення "зеленої зони" карантину.
Як писало РБК-Україна, в Україні стабілізувалася ситуація з коронавірусом. Вчені Національної академії наук України спрогнозували середню кількість нових випадків COVID-19 до кінця червня.
Згідно з прогнозними розрахунками, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 1 465 протягом тижня 9-15 червня 2021 року і 1013 - протягом тижня 16-22 червня 2021 року.