В Україні змінили критерії "зеленої зони" карантину
Фото: в Україні змінили критерії "зеленої зони" карантину (Віталія Носач, РБК-Україна)
Кабінет Міністрів України змінив критерії встановлення "зеленої зони" карантину. На сьогодні лише чотири регіони відповідають "зеленій зоні".
Про це йдеться в постанові уряду.
Тепер зелений рівень епідопасності діятиме, якщо:
- кількість виявлених нових випадків інфікування на 100 тисяч населення за останні 14 днів становить менше 75;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу) - менше 4%;
- кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення становить понад 300;
- на всій території України немає регіонів з червоним рівнем епідемічної небезпеки.
Нагадаємо, на 7 червня перейти в "зелену" зону адаптивного карантину можуть Закарпатська, Полтавська, Хмельницька області, а також місто Київ.
Крім того, Кабмін переглянув обмеження адаптивного карантину і пом'якшив деякі заходи.
Додамо, що за минулу добу в Україні зафіксували 535 нових випадків зараження COVID-19. Найбільше зареєстрували в Києві, Миколаївській та Київській областях.