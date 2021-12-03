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Карантин в Україні посилюють. Які правила діятимуть з понеділка

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Україна, П'ятниця 03 грудня 2021 16:36
Карантин в Україні посилюють. Які правила діятимуть з понеділка Фото: нові правила карантину в Україні від 6 грудня (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

З понеділка, 6 грудня, в Україні діятимуть нові правила карантину. Також введено 30-денний термін дієвості жовтих COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

"З 6 грудня, тобто з понеділка, в Україні почнуть діяти нові правила карантину, які уряд ухвалив минулого тижня. Торкнуться вони, насамперед, невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські установи в "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ: жовтий COVID-сертифікат або довідку форми о63-О", - зазначила заступник міністра охорони здоров'я України з цифрового розвитку Марія Карчевич.

Ця ж норма поширюватиметься і на працівників громадських закладів. Для обслуговування відвідувачів та клієнтів, працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Як і раніше, для відвідування громадських закладів можна буде використовувати негативний тест (дія 72 години), або COVID-сертифікат про одужання.

Для роботи та відвідування громадських установ у "червоній" зоні підійде лише документ про отримання повного курсу вакцинації, негативний тест або сертифікат про одужання.

Крім того, з понеділка також буде зменшено термін дії жовтих COVID-сертифікатів: з 120 днів, як це зараз, до 30 днів.

"Ми спостерігаємо появу тенденції, коли люди, отримавши першу дозу, не звернулися вчасно за другою. Це означає, що людина не має ефективного захисту від хвороби та її наслідків. З 6 грудня усі громадяни, у яких з дня отримання першої дози вакцини закінчиться цей термін у 30 днів – використовувати жовтий COVID-сертифікат не зможуть. Він буде невалідним», – пояснила заступник міністра.

Нагадаємо, умовою роботи навчальних закладів, зокрема шкіл, як у "жовтій", так і у "червоній" зоні карантину є вакцинація освітян. Альтернативою вакцинації може бути довідка про протипоказання для щеплення.

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