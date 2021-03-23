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В Україні оновили зони карантину: Львівська область стала "червоною"

Новость на русском → Львівська область, Вівторок 23 березня 2021 10:50
В Україні оновили зони карантину: Львівська область стала "червоною" Фото: людина в масці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні розширили "червону" зону карантину, додавши Львівську область. Тепер в цій зоні Київ та вісім регіонів.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

В "червону" зону карантину входять: Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Фото: зони карантину (МОЗ)

В "помаранчевій" зоні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

У "жовтій" зоні карантину лишилась лише Херсонська область.

У "червоні" зоні заборонено:

  • прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;
  • проведення масових, спортивних та інших заходів;
  • прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
  • діяльність непродовольчих ринків;
  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів.

Зазначимо, що вчора центральна влада передала право на самостійне прийняття рішення місцевою владою щодо обмеження на транспорт в "червоні" зоні карантину.

Нагадаємо, "британський" штам коронавірусу циркулює по всій Україні.

Зазначимо, в Україні міста і області почали вводити посилені карантинні обмеження через пандемію коронавірусу.

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