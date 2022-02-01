Київ опинився в "помаранчевій" зоні карантину: в KSE назвали причину

Київ, за показниками карти епідситуації в країні, опинився в "помаранчевій" зоні карантину при найвищих показниках вакцинації. Причиною тому є перевищення допустимої норми динаміки госпіталізацій COVID-хворих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Юрія Ганиченка.
"Київ, Київська і Полтавська області, ці регіони демонструють найнижчі показники по захворюваності і найвищі - по вакцинації. Сьогодні Київ увійшов до "помаранчевого" рівня через динаміку, але рівень захворюваності продовжує бути одним з найменших", - пояснив він.
За словами експерта, регіони-лідери, які показують більш як 50% вакцинації (Київ показує понад 70%), продовжують бути з найменшим і навантаженням на медичну систему і рівнем захворюваності взагалі.
Нагадаємо, за даними KSE, цього тижня може розширитись "червона" зона карантину, ще 9 областей під загрозою введення локдауну.
Раніше стало відомо, що в Києві захворюваність на грип та COVID за тиждень зросла майже у два рази.