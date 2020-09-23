RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Київ залишиться у "помаранчевій" зоні до березня, - Рубан

Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Київ залишиться у "помаранчевій" карантинній зоні до березня. І це за найбільш оптимістичним прогнозом.

Популярні новини

Про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан.

"Сьогодні спостерігається стабілізація ситуації, тому що закінчується період відпусток, і ті, хто був інфікований з 1 вересня, - вони вже пройшли інкубаційний період", - зазначив він.

Рубан підкреслив, що наступного тижня очікується збільшення захворюваності.

"На наступному тижні ми очікуємо збільшення захворюваності, пов’язане з тим, що студенти повернулися до навчання, тому місто Київ буде перебувати у "помаранчевій" зоні до березня за найбільш оптимістичними прогнозами", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, Київ вчора став першим регіоном в Україні, де з початку пандемії зафіксували понад 20 тисяч випадків коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України змінив поріг захворюваності для "жовтої" та "помаранчевої" зон карантину.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївкарантинКоронавірус