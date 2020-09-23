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Киев останется в "оранжевой" зоне до марта, - Рубан

Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

Киев останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта. И это по самому оптимистичному прогнозу.

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Об этом РБК-Украина сообщил председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.

"Сегодня наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, - они уже прошли инкубационный период", - отметил он.

Рубан подчеркнул, что на следующей неделе ожидается увеличение заболеваемости.

"На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, связанное с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам", - отметил чиновник.

Напомним, Киев вчера стал первым регионом в Украине, где с начала пандемии зафиксировали более 20 тысяч случаев коронавируса.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины изменил порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон карантина.

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