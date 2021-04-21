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Київ може перейти з "червоної" зони карантину до травневих свят, - Рубан

Новость на русском → Києва, Середа 21 квітня 2021 10:53
Київ може перейти з "червоної" зони карантину до травневих свят, - Рубан Фото: голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві спостерігається позитивна динаміка за кількістю заражень COVID-19. У зв'язку з цим столиця до травневих свят може вийти з "червоної" зони карантину.

Про це в ефірі " Україна 24" заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Спостерігаємо зниження показників захворювання. Але показник госпіталізацій, виявлення важких випадків захворювання залишаються високими. У нас є позитивна динаміка і ми можемо днями перейти до "помаранчевої" зони", - заявив Рубан.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Ранок з Україною" заявив, що Київ до кінця тижня може перейти відразу в "жовту" зону карантину.

"Є велика надія, що до 30 квітня Київ вже за всіма показниками зможе перейти з "червоного" рівня до "жовтого". Але все залежить від нас. COVID - він атеїст, для нього немає Свята", - заявив Степанов.

Зазначимо, Київ знаходиться в "червоній" зоні карантину з 5 квітня. На цей час у столиці діють жорсткі карантинні обмеження. Закриті ТРЦ, театри, школи і дитячі садки, кафе і ресторани працюють лише на винос або на доставку, проїзд в громадському транспорті дозволений лише при наявності спецпропуску.

На початку тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що епідеміологічна ситуація в Києві залишається напруженою.

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