Київ скоро вийде з "червоної" зони. Рубан розповів, чи залишать жорсткий карантин на Великдень
Якщо Київ вийде з "червоної" зони до Великодня, у столиці не залишатимуть жорсткий карантин на святкові дні. Після цього діятимуть обмеження тієї зони, куди буде переведена столиця.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
Він заявив, що під час Великодня у столиці буде посилений контроль за дотриманням карантинних обмежень.
"Що стосується Великодня і Вербної неділі, яка була, то з усіма конфесіями переговорили, і заходи затвердили спільно з конфесіями. На Великдень дотримуватимуться цього особливого порядку. Буде посилено контроль за даними заходами", - пояснив Рубан.
При цьому він поки не знає, коли Київ можуть вивести з "червоної" зони.
"Приймає рішення виключно Міністерство охорони здоров'я виходячи з показників захворюваності. Є тенденція на поліпшення, але базові показники будуть оголошені МОЗ", - уточнив Рубан.
Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що наступним з "червоної" зони вийде Київ. Відповідне подання МОЗ вже подав до держкомісії ТЕБ і НС, яка повинна провести позачергове засідання і перевести столицю в "жовту" зону.
До цього про те, що у Києві можуть послабити карантинні обмеження, повідомляв мер столиці Віталій Кличко.