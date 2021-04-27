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Київ наступним вийде з "червоної" зони, - Степанов

Новость на русском → Києва, Вівторок 27 квітня 2021 09:15
Київ наступним вийде з "червоної" зони, - Степанов Фото: міністр охорони здоров'я Максим Степанов(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Київ стане наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони карантину. Відповідне подання до Державної комісії з питань ТЕБ та НС подало Міністерство охорони здоров'я.

Про це на брифінгу заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, Київ буде переведений в "жовту" зону епідеміологічної небезпеки.

"Місто Київ за всіма показниками вже продемонструвало, що немає перевищення за нашими критеріями. Ми вже зробили відповідне подання за моїм підписом на комісію ТЕБ і НС для того, щоб провести засідання і вивести Київ з "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки", - заявив Степанов.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що вже наступного тижня в Києві можуть послабити карантинні обмеження.

До цього, про те що Київ може вийти з "червоної" зони карантину, повідомляли в Держспоживслужбі столиці.

Зазначимо, минулого тижня головний санлікар України Віктор Ляшко повідомляв, що найближчим часом з "червоної" зони повинні вийти також Київ, Київська, Запорізька, Львівська та Полтавська області

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