Київ веде перемовини про закупку COVID-вакцин, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місцева влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу. Планують закупити для Києві 1 мільйон доз.

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

За його словами, у міської влади є попередні домовленості з деякими виробникам. Закупка відбудеться за кошти міського бюджету.

"Я використовую всі свої іноземні контакти та зв'язки, для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 мільйон доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян", - написав він.

Кличко заявив, що подає на розгляд депутатів проект рішення про внесення змін до програми "Здоров’я киян" на 2021 рік, яке дозволить за рахунок міського бюджету закупити вакцину та вакцинувати зазначені категорії киян.

Нагадаємо, Україна буде закуповувати вакцину від коронавірусу через міжнародну компанію Crown Agents. У МОЗ пояснили зміну оператора з придбання вакцини неефективністю роботи держпідприємства "Медзакупівлі".

Також в Євросоюзі заявили про розробку механізму, який би дозволив поділитися зайвими вакцинами від коронавірусу з біднішими сусідами і Африкою. Цей механізм буде діяти окремо від COVAX.