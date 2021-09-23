Київ і вісім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину

Станом на 23 вересня, всі області України перебувають у "жовтій" зоні адаптивного карантину. Однак Київ та ще вісім областей відповідають показникам "помаранчевої".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ .

Так, до помаранчевої зони можуть бути віднесені:

Дніпропетровська,

Донецька,

Київська,

Луганська,

Миколаївська,

Харківська,

Херсонська,

Черкаська області.

У цих областях перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій. Він має бути на рівні не більше 50%. Найвищий він у Черкаській області - 144,4%.

Крім того, рівень захворюваності (норма менше 75 на 100 тисяч населення) не перевищений лише у двох областях: Закарпатській (44) та Кіровоградській (35).