RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Київ і вісім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину

Автор: Инна Собора

Станом на 23 вересня, всі області України перебувають у "жовтій" зоні адаптивного карантину. Однак Київ та ще вісім областей відповідають показникам "помаранчевої".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, до помаранчевої зони можуть бути віднесені:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Миколаївська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Черкаська області.

У цих областях перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій. Він має бути на рівні не більше 50%. Найвищий він у Черкаській області - 144,4%.

Крім того, рівень захворюваності (норма менше 75 на 100 тисяч населення) не перевищений лише у двох областях: Закарпатській (44) та Кіровоградській (35).

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували 7866 нових підтверджених випадків COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
КарантинКоронавірус