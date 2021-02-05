У Києві роблять найбільше тестів на COVID-19 - понад 255 на 100 тис. населення, - Кличко

Столиця залишається першою за рівнем тестування на коронавірус в Україні. В день роблять понад 255 тестів на 100 тисяч населення.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.

"Столиця залишається першою за рівнем тестування на коронавірус в Україні. І сьогодні цей показник у Києві становить понад 255 тестів на 100 тисяч населення. В комунальних медзакладах і лабораторному центрі від початку пандемії дослідили майже 335 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР. А на виявлення антитіл - ІФА-тестів - зробили майже 145 тисяч", - зазначив Кличко.

Кличко також зазначив, що ПЛР та ІФА тести також роблять і в приватних клініках та лабораторіях столиці.

Продовжують працювати в Києві й мобільні бригади медиків, які забирають зразки матеріалу для дослідження у пацієнтів вдома. Так, від початку роботи вони відібрали близько 204 тисяч зразків біоматеріалу для ПЛР-тестів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 4923 нових випадків коронавірусу. Одужали за вчора 8 185 осіб.

Серед хворих 230 дітей і 222 медпрацівники. Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), Києві (321) і Дніпропетровській (287) областях.