У Києві роблять найбільше в Україні COVID-тестів, - Кличко

"Київ залишається першим за рівнем тестування на COVID-19 в Україні. Сьогодні цей показник у столиці - понад 400 тестів на 100 тисяч населення. Ще раз нагадаю, що процедура тестування проста і доступна для всіх, кому вона необхідна", - сказав Кличко.

Він зазначив, що за направленням лікаря можна безкоштовно здати тест в 71 пункті тестування.

Кличко також повідомив, що мобільні бригади продовжують забирати матеріал для тестування вдома у пацієнтів, які цього потребують.

"Також медичні бригади продовжують забирати біоматеріал для тестування на COVID-19 у пацієнтів вдома. Зокрема, в людей з інвалідністю та людей похилого віку. Тільки минулого тижня медики виїжджали до понад 1020 пацієнтів", - зазначив Кличко.