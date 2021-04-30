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У Києві роблять найбільше в Україні COVID-тестів, - Кличко

Автор: РБК-Україна

У Києві найвищий в країні показник тестування на коронавірус.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"Київ залишається першим за рівнем тестування на COVID-19 в Україні. Сьогодні цей показник у столиці - понад 400 тестів на 100 тисяч населення. Ще раз нагадаю, що процедура тестування проста і доступна для всіх, кому вона необхідна", - сказав Кличко.

Він зазначив, що за направленням лікаря можна безкоштовно здати тест в 71 пункті тестування.

Кличко також повідомив, що мобільні бригади продовжують забирати матеріал для тестування вдома у пацієнтів, які цього потребують.

"Також медичні бригади продовжують забирати біоматеріал для тестування на COVID-19 у пацієнтів вдома. Зокрема, в людей з інвалідністю та людей похилого віку. Тільки минулого тижня медики виїжджали до понад 1020 пацієнтів", - зазначив Кличко.

В Україні за минулу добу, 29 квітня, підтвердили ще 10 072 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Харківській, Дніпропетровській областях та у Києві.

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Новини України Віталий КличкоКиївКоронавірус