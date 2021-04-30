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В Киеве делают больше всего в Украине COVID-тестов, - Кличко

Автор: РБК-Украина

В Киеве самый высокий в стране показатель тестирования на коронавирус.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Киев остается первым по уровню тестирование на COVID-19 в Украине. Сегодня этот показатель в столице - более 400 тестов на 100 тысяч населения. Еще раз напомню, что процедура тестирования проста и доступна для всех, кому она необходима", - сказал Кличко.

Он отметил, что по направлению врача можно бесплатно сдать тест в 71 пункте тестирования.

Кличко также сообщил, что мобильные бригады продолжают забирать материал для тестирования на дому у пациентов, которые в этом нуждаются.

"Также медицинские бригады продолжают забирать биоматериал для тестирования на COVID-19 у пациентов дома. В частности, у людей с инвалидностью и пожилых людей. Только на прошлой неделе медики выезжали к более 1020 пациентов", - отметил Кличко.

В Украине за минувшие сутки, 29 апреля, подтвердили еще 10 072 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.

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