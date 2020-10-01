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У Києві до кінця жовтня буде 3 тисячі ліжок для хворих на COVID-19, - Рубан

Новость на русском → Київ, Четвер 01 жовтня 2020 15:22
У Києві до кінця жовтня буде 3 тисячі ліжок для хворих на COVID-19, - Рубан Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Дмитро Левицький

У Києві збільшують кількість ліжок у лікарнях для хворих на коронавірус пацієнтів. До кінця жовтня у столиці буде забезпечено 3 тисячі ліжкомісць для хворих на COVID-19.

Про це заявив голова Держспоживслужби в місті Києві Олег Рубан в коментарі РБК-Україна.

Станом на сьогодні, за словами Рубана, у лікарнях Києва є 2200 ліжок для хворих на коронавірус.

"В Києві щодня розгортають додаткові ліжка відповідно до прогнозованої ситуації й протягом жовтня місяця буде досягнута цифра в 3 тисячі ліжкомісць в місті Києві. І це щоденна, щогодинна робота. Це прогнозована робота", - пояснив він.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували майже 4100 випадків коронавірусу, це найбільший показник захворюваності від початку епідемії в країні.

Крім того, представник ВООЗ прогнозує, що до кінця 2020 року в Україні щоденно будуть фіксувати до 9 тисяч випадків коронавірусу.

Зазначимо, що за даними опитування компанії Research & Branding Group, більшість українців сумніваються в офіційній статистиці щодо COVID-19.

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