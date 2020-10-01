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В Киеве до конца октября будет 3 тысячи коек для больных COVID-19, - Рубан

Новина українською → Киев, Четверг 01 октября 2020 15:22
В Киеве до конца октября будет 3 тысячи коек для больных COVID-19, - Рубан Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Дмитрий Левицкий

В Киеве увеличивают количество коек в больницах для больных коронавирусом пациентов. До конца октября в столице будет обеспечено 3 тысячи койкомест для больных COVID-19.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.

По состоянию на сегодня, по словам Рубана, в больницах Киева есть 2200 коек для больных коронавирусом.

"В Киеве ежедневно разворачивают дополнительные койки в соответствии с прогнозируемой ситуацией и в течение октября месяца будет достигнута цифра в 3 тысячи койкомест в городе Киеве. И это ежедневная, ежечасная работа. Это прогнозируемая работа", - пояснил он.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали почти 4100 случаев коронавируса, это наибольший показатель заболеваемости с начала эпидемии в стране.

Кроме того, представитель ВОЗ прогнозирует, что к концу 2020 года в Украине ежедневно будут фиксировать до 9 тысяч случаев коронавируса.

Отметим, что по данным опроса компании Research & Branding Group, большинство украинцев сомневаются в официальной статистике по COVID-19.

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