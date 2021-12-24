У Києві можуть ввести спецперепустки на транспорт: названо умову

У Києві затвердили тимчасовий порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками "Карантин". Він передбачає можливість введення перепусток на громадський транспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Згідно з документом, такий порядок може діяти на час обмежувальних заходів, встановлених для "червоної" зони адаптивного карантину. Тобто, спецперепустки можуть запровадити, якщо Київ повернеться до зони з найжорсткішими карантинними заходами.
При цьому введення спецперепусток не буде автоматичним, для їх запровадження треба окреме рішення Київської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про переведення громадського транспорту в режим спеціальних перевезень.
Спеціальні перепустки діятимуть на існуючих транспортних або соціальних (у випадку з пільговиками) картах. При цьому роботодавці мають зареєструватися на сайті системи "Карантин", подати заявки з інформацією про ПІБ своїх працівників і номери їх транспортних або соціальних карт.
Поповнення цих карт буде працювати в звичайному режимі.
Власникам спеціальних перепусток забороняється передавати свої транспортні карти іншим особам.
Інші електронні квитки, які не є носіями спецперепусток, будуть деактивовані на час "червоної" зони. Також не будуть працювати електронні квитки у вигляді QR-кодів, в тому числі й на паперовому носії.
Нагадаємо, в жовтні кияни замовили понад 600 000 пропусків на випадок нового локдауна. Але вони так і не були введені, коли Київ був у "червоній" зоні.